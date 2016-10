Freitag, 28 Oktober 2016 | 43.302

Der Politische Lifestyle ...

der Angela Dorothea Geschenk Gottes Sauer Merkel Kasner ...

der ebenso Kinderlosen und Kenntnislosen wie Gewissenlosen und Geschichtslosen ...



es ist nach wie vor unglaublich ... unfaßbar ...

daß so eine Betriebsnudel wie diese Angela D. Merkel ...



Staats-Chefin ist ... eines deutschen Staates ...

eines abendländischen christlichen europäischen Staates ...



und rund 80 Millionen Menschen das zwar nicht unbedingt gelassen ...

aber doch irgend wie passiv gleichgültig ...



oder eben doch sogar aktiv mitwirkend wenn nicht unternehmerisch treibend ...

so hinnehmen ...



weil jeder wie bei einem Vergleich die Lösung mit sich selbst ausmacht ...

und das ist ja das eigentliche Problem ...



also nicht dieses individuelle Phänomen Angela Merkel ...

gegen das man ja schon nichts machen kann ...



sondern dieses Massen-Phänomen all jener gleichgültigen Opportunisten ...

deren Geschwindigkeit im Zeitalter der social media sich praktisch verselbständigt hat ...



mit anderen Worten ...

mit dem Physiker Albert Einstein läßt sich Energie noch berechnen ...



mit der Physikerin Angela Merkel nicht mehr ...

Angela Merkel hat auch auf Albert Einstein noch eins draufgesetzt ...









