Mittwoch, 26 Oktober 2016

Die Verfassung und die Ordnung ...

- und die verfassungsmäßige Ordnung ...

selbst ein einzelner Mensch auf einer einsamen Insel ...

braucht bei aller ansonsten gegebenen Freiheit ...



eine bestimmte Ordnung und eine gewisse Organisation ...

um leben und überleben zu können ... siehe Robinson Crusoe ...



die Bundeskanzlerin und der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

sind nicht einsam geschweige denn verlassen ...



sondern stehen im Gegenteil an der Spitze eines riesigen Volkes ...

und an der Spitze stehen ist mehr als nur ein Teil sein ... oder wie das heißt ...



Wesen und Inhalt ... Kern und Zentrum dieser Position ...

sind also Sorge und Verantwortung ...



für alle Teile und das Ganze ... für das Volk und 'seinen' (!) Staat ...

bzw dessen Ordnung und Organisation ...



sie verhalten sich aber an dieser sprichwörtlich einsamen Spitze ...

so als wären sie allein auf einer einsamen Insel ...



das heißt sie denken nur an sich selbst ...

bzw daran wie sie selbst leben und überleben ...



und wie sie das ordnen und organisieren ...

und das ist nunmal geisteskrank und oder kriminell ...



*



auch Schlagzeilen wie 'Bundesregierung rechnet mit steigender Altersarmut' ...

sind geisteskrank und oder kriminell ... in jeder Hinsicht ...









