Die Politischen Medientage ...

wenn die Kanzlerin redet ... ist das immer politisch ...

und im Kalender der Kanzlerin steht heute eine Rede halten ...



zur Eröffnung der 30. Medientage in München ...

unter dem Motto ... 'Mobile and me' ...



da soll wieder vorgetäuscht werden ...

wie der Bürger ... genannt 'das ICH'... die Medien steuert ...



in Wirklichkeit geht es natürlich darum ...

wie der Bürger welche und wieviel Daten bei-steuert ...



damit die Medien den Bürger die Bürger das Volk den Staat die Politik ...

in ihrem Sinne steuern können ...



ohne Rücksicht darauf ... daß das dann noch schlimmer ist ...

als einfach gleichgeschaltet zu sein ...









