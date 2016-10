Montag, 24 Oktober 2016 | 43.298

Die Politischen Kalender ...

jeder von uns hat ja so einen ganz normalen Kalender ...

wo er seine lebenswichtigen Termin einträgt ...



zum Beispiel wann er wieder zum Friseur muß ...

oder wann wieder Bucmesse ist oder so ...



und daß am kommenden Sonntag um 3 die Uhr auf 2 zurückgestellt wird ...

damit man endlich mal wieder in Ruhe 'ne Stunde länger schlafen kann ...



daneben gibt es ... zum Beispiel ... den 'Kalender der Kanzlerin' ...

die heute ... unter anderen ...



Unternehmer aus dem Bereich des World Economic Forum empfängt ...

und mit denen über die für sie lebenswichtigen Themen spricht ...



wie die nationale und internationale Wirtschaftspolitik ...

und ob eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung ...



mit der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen ...

überhaupt möglich und vereinbar ist ...



die für uns ... also das Volk ... wichtigen Themen wie Demokratie und Freiheit ...

geschweige denn Recht oder gar Religion spielen dabei natürlich keine Rolle ...



und dann gibt es noch ... auch wieder nur als Beispiel ...

den Kalender des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



der sich zur Zeit die wildesten Gedanken darüber macht ...

wann er sein Urteil über CETA spricht ...



obwohl CETA doch längst gestorben ist ...

also sowas wie das Gegenteil von ungelegten Eiern ...



aber statt der Verfassung liegt nunmal der Kalender auf dem Tisch ...

und der bestimmt dann auch die Agenda ...



das heißt ... da muß man dann auch was reinschreiben ...

statt zur Abwechslung mal zu lesen ... was in der Verfassung drinsteht ...









