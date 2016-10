Montag, 24 Oktober 2016 | 43.298

Fabian Hambüchen ... und die Dritte Gewalt ...

'Gegen die Funkfionäre des Sports haben selbst die Spitzensportler ...

also diejenigen die die eigentliche Leistung erbringen ... keine Chance' ...



und genau so ist das eben auch mit dem Volk und 'seinem' Staat ...

bzw mit dem Recht und der Demokratie ...



gegen die Funktionäre der Politik ... hat das Volk ...

um das es doch eigentlich geht in der Demokratie ... keine Chance ...



angefangen bei Angela Merkel ...

ein personifiziertes Syndrom von Macht und Gewalt ... Spiel und Spaß ... Jux und Tollerei ...



also einem erbarmungswürdigen geistig seelisch körperlichen Krankheitsbild ...

das sich hartnäckig jeder Beratung geschweige denn Therapie entzieht ...



bzw ... noch schlimmer ... Andreas Voßkuhle ...

der immer wieder auf einen Schelmen noch anderthalbe draufsetzt ...



und hartnäckig jeden Widerstand einfach ignoriert ...

bzw sich jeder möglichen Abhilfe entzieht ...



obwohl das doch im eigentlichen Sinne nicht nur Naturgesetz und Naturrecht ist ...

sondern sogar ausdrücklich in der Verfassung steht ... also Höchstes Recht überhaupt ist ...









