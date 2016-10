Montag, 24 Oktober 2016 | 43.298

Andreas Voßkuhle und Laurent Fabius im Interview

mit Gott ... nein mit Deutschland und der Welt ...

oder war es doch nur Süddeutschland und Le Monde ...



jedenfalls über Deutschland und die Welt ...

und natürlich Frankreich und natürlich die Europäische Union ...



und natürlich wieder nicht wirklich über Europa ...

sondern wieder so ein Musterbeispiel dafür ...



daß man nicht weiß ... was nun eigentlich blöder ist ...

die Fragen oder die Antworten ... bzw eben beides ...



nicht der Kern des Rechtsstaats ist in Gefahr ...

sondern das Wesen des Rechts ist praktisch schon beseitigt ...



speziell durch diese beiden Spitzenkräfte ...

auf den Gipfeln wenn nicht schon über den Wolken ...



und völlig abgehoben von der Basis des Rechts und der Gerechtigkeit ...

bzw des Volkes und der Demokratie ...



'das Volk' hat doch gar kein Bedürfnis kein Interesse ...

an der 'Europäischen Rechtsgemeinschaft' dieser Herren ...



'das Volk' hat beim Stand des Wissens und der Technik ...

bzw der Entwicklung unseres Verfassungsrechts ...



'ein Recht' auf eine 'demokratische' Rechtsgemeinschaft ... !!!

aber darüber lassen die Herren natürlich nicht mit sich reden ...



der so genannte Rechts-staat ohne Recht und rein als Gesetze-staat ...

ist und bleibt ein Symbol für Diktatur ...



für die Ausübung sinnloser staatlicher Gewalt ...

bzw eben regierungs-und-verwaltungs-amtlicher Gewalt ...



ein Symbol für Er-hal-ten und Erhalt von Macht ...

und für den Mißbrauch dieser Macht ...



und sei es eben die des Höchsten Richters im Lande ...

bzw des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



und das alles ... man sehe lese höre und staune ...

nur mit 'Das Wort und die Freiheit' ... ohne Buchmesse ...



nicht ein einziges Buch liegt auf dem Tisch ...

nicht mal die Verfassung ...









