Deutsche und ... Juden ...

man könnte auch sagen Israel und... die Welt ...

oder wenigstens ... wozu in die Ferne schweifen ... der Nahe Osten ... die Nachbarn ...



die Palästinenser ... die Libanesen ... die Syrer ... die Jordanier ...

die Ägyptier .. die Araber ...



oder sagt am Ende auch in Israel jemand ...

die Palästinenser (...) sind ein Teil Israels ...



Israel ist ein kleines Land ...

kaum 500 km lang ... kaum 100 km breit ...



aber es ist mit seinen kaum 8 Millionen Einwohnern ...

im Weltgeschehen so was wie ein Atomkern ...



um nicht zu sagen wie eine Atombombe ...

wehe wenn die explodiert ...



