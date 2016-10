Sonntag, 23 Oktober 2016 | 42.297

Die Bundesbuchmesse und das Bundesverfassungsgericht ...

das Wort und die Freiheit ... die Tat und die Diktatur ...

es gibt noch eine Steigerung ... das Bundesverfassungsgerichtsurteil und der Terror ...



man könnte auch sagen ... das Wort die Warnung das Genörgel die Kritik ...

des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ... und der Schwachsinn ...



jetzt warnt er wieder vor der Zerstörung des Rechtsstaats ...

vor dem Verfall der Demokratie ...



bzw überhaupt vor der ganzen weiteren Entwicklung ...

das ist immer wieder diese 'Haltet den Dieb' Attitude ...



derjenige der am meisten verantwortlich ist für den ganzen Schlamassel ...

warnt dann plötzlich davor ...



daß es noch schlimmer kommen würde ...

wenn der ganze Schlamassel so weiter geht ...



ganz abgesehen davon ... daß der so genannte Rechtsstaat ...

in der Art und Weise wie er bei uns als Diktatur praktiziert wird ...



geradezu ein Symbol ist für den Mißbrauch staatlicher Gewalt ...

auch der gewaltengeteilten ...



der so genannte Rechtsstaat als Gesetzesstaat ...

ist geradezu das Gegenteil von Demokratie ...



und hat mit Recht und Gerechtigkeit überhaupt nichts mehr zu tun ...

bzw ist auch nur deshalb als Exportartikel in andere Diktaturen so erfolgreich ...



das heißt ... zur Herstellung einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung ...

wäre die Zerstörung dieser Art von Rechtsstaat geradezu unverzichtbar ...









