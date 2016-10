Montag, 24 Oktober 2016 | 43.298

Frankfurter Buchhändlermesse 2017 ...

nach der Messe ist vor der Messe ...

auch bei der so genannten Frankfurter Buchmesse ...



an rund sechs Millionen Euro wäre beinahe die Teilnahme Frankreichs ...

als Ehrengast bei der kommenden Messe gescheitert ...



immer wieder dieser Sex ...

oder waren die wiedermal einfach nur völlig besoffen ...



das Prinzip ist bekanntlich ganz einfach ... das letzte Glas stehen lassen ...

egal ob Champgne oder Chanel ... Bourgogne oder Bordeaux ...



das Problem ist ganz kompliziert ...

wie findet man raus ... welches das letzte Glas ist ...



Mittwoch 11 bis Sonntag 15 Oktober 2017 ...

www.buchmesse.de ...



am Vor-Mittag ist wie immer die natürlich freiheitliche Pressekonferenz ...

am Vor-Abend der natürlich erst recht feierliche Eröffnungskongreß ...









