Die Buchhändlermessen ... Frankfurt ... Leipzig ...

sind wie gesagt Händlermessen ... Handelsmessen ... Wirtschaftsmessen ...

da werden zwar kostenlos jede Menge Kugelschreiber und Gummibärchen verteilt ...



aber ansonsten gilt nur der Verkauf ... das knallharte Geschäft ...

und das ist ja im Prinzip auch gut so ...



denke bloß keiner ... ich würde jetzt noch sagen ...

eine typisch kapitalistische Messe ...



denn die Messe ist gut und der Kapitalismus ist auch gut ...

oder umgekehrt ... nicht die Messe ist schlecht und der Kapitalismus ist auch nicht schlecht ...



per se ... im Prinzip ... die Messen bringen (Geld)Regen ... der Kapitalismus (Gottes)Segen ...

etwas frei nach 'Sich regen bringt Segen' ... (Verzeihung!) ...



neiiiiiin !!! - auch wieder frei nach Louis de Funes ...

die Kontrolle der Macht ... des Geldes ... der Bücher ... etc etc etc ...



kann nur funktionieren als Selbstkontrolle ... bzw wie 'In-sich-Kontrolle' ...

wie beim Sex und beim Alkohol ...



das ist Natur-Gesetz ...

und in diesem Sinne eben auch Natur-Recht ...



mit anderen Worten ... es ist dem Menschen durchaus gegeben ...

wenigstens halbwegs sinnvoll und vernünftig Alkohol zu trinken und Sex zu machen ...



aber er muß es eben auch (selbst) machen ...

im entscheidenden Moment steht niemand neben einem und paßt auf ...



entsprechend ist es uns durchaus gegeben ...

wenigstens halbwegs sinnvoll und vernünftig mit Macht und Geld umzugehen ...



die Gewaltenteilung muß genau so wenig wie das Rad erst noch erfunden werden ...

aber sie muß eben auch wirklich und in sich selbst praktiziert werden ...









