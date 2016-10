Sonntag, 23 Oktober 2016 | 42.297

Frankfurter Buchändlermesse ...

- Dokumentation des Schwachsinns dieser Welt ...

wie kann denn nur irgend jemand annehmen ...

daß sich in dieser unserer Welt mal irgend etwas zum Positiven ändert ...



- es muß ja nicht unbedingt das Bessere sein ...

es geht doch einfach nur um Fortschritt und Balance ...



in einer halbwegs zivilisiierten und kulturellen Entwicklung ...

bzw eben im Recht und in der Ge-rechtigkeit ... -



solange richtig Geisteskranke und Kriminelle die kaum mehr als eine Handvoll ...

maßgebenden politischen Positionen besetzen ...



und nach Gutdünken und Beliebigkeit schalten und walten ...

aus nichts anderem als Spiel und Spaß ... aus Jux und Tollerei ...



und sich die wirtschaftlichen und finanziellen ... gesellschaftlichen und kulturellen ...

rechtlichen und religiösen Magnetfelder dahinter ...



permanent und automatisch an diesem Wahnsinn orientieren und sich anpassen ...

und erst dadurch also praktisch Vernunft und Verstand ausschalten ...



wie beim Sex ... bzw wie mein Vater bei der Aufklärung sagte ...

'Junge paß auf ... wenn der Schwanz steht ist der Verstand (automatisch) im Arsch' ...



bzw wie beim Alkohol ...

wo man es noch einigermaßen in der Hand und unter Kontrolle hat ...



Wissen und Erinnerung zu bewahren ...

und nicht sinnlos zu provozieren bzw mutwillig zu riskieren ...



mit anderen Worten ... mit Arbeit und Politik etc ist es wie mit Alkohol und Tabak etc ...

man muß wissen ... wann man aufhören muß ...









