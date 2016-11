Mittwoch, 23 November 2016 | 47.328

Das Politische Buch ...

Demokratie heißt eigentlich ganz einfach Herrschaft des Volkes ...

die Frage ist aber ... wie soll das funktionieren ???



Demokratie ist ein gedankliches Menschenwerk ...

das heißt ... auch sie unterliegt den Naturgesetzen ...



was wiederum heißt ... daß sich in diesem Volk diejenigen Individuen zunächst mal hervortun ...

dieirgend wie die Stärksten und oder gar Mächitigsten sind ...



und also zunächst mal ihr unmittelbares Umfeld be-herrschen ...

und je mehr Vasallen sie beherrschen immer weitere Kreise ziehen ...



wie der Stein ... den man ins Wasser wirft ...

das heißt ...



Diktatur ist eigentlich ganz einfach die Herrschaft eines Einzelnen ...

der ebenso sinnlos wie brutalstmöglich seine Macht austobt ...



unabhängig davon ... welche Möglichkeiten er wirklic hat ...

so waskann man auch mit Schulden machen ... wie man gerade wieder sieht ...



über die 50% hinaus ... 60% ... 70% ... 80% ... 90% ...

und wenn er die letzten 10% noch umbringt ... hat er 100% ...



daraus folgt ... Diktatur ist ... naturwissenschaftlich gesehen ...

um nicht zu sagen physikalisch gesehen ... damit es vielleicht auch die Frau Merkel versteht ...



auf dem Niveau von Tieren ... also etwa so wie der stärkere Löwe erst seinen Rivalen vertreibt ...

und dann auch noch dessen Nachkommen frißt ...



und das Menschliche ... oder zumindest der Übergang zum Menschlichen findet dort statt ...

wo man nicht zu Un-Recht sagt ... 'die Revolution frißt ihre Kinder' ...



die Übernahme der Herrschaft durch das Volk ist also nur dann möglich ...

bzw wäre im Sinne der verfassungsmäßigen Abhilfe jederzeit ohne weiteres möglich ...



wenn dem (einzelnen) Diktator ... genau gesagt also der Frau Merkel ...

ein (einzelner) Demokrat gegenüber tritt ... in unserem Falle also der Herr Voßkuhle ...



und sagt ... liebe Frau Merkel ...

wenn Sie sich nicht von sich aus an die Verfassung halten ...



bin ICH als Höchster Richter derjenige ... der hier die größte Gewalt hat ...

und alle Möglichkeiten hat ... für Recht und Ordnung zu sorgen ...



nun kann es natürlich sein ...

daß auch dieser Herr Voßkuhle das nicht von sich aus tut ...



aber dann schließt sich hier der Kreis dieser Demokratie ...

praktisch bzw kulturell ... das heißt nicht naturwissenschaftlich sondern als Menschenwerk ...



weil der Mensch dafür das Recht allgemein und das Verfassungsrecht speziell erfunden hat ...

ohne gleich wieder Albert Einstein bemühen zu wollen ...



weil ein Richter dann tätig werden muß ... wenn sich jemand beschwert oder gar klagt ...

s. 'kein Richter' ist nur da wo 'kein Kläger' ist ...



und natürlich muß nicht das ganze Volk nach Karlsruhe pilgern ...

und vor dem Bundesverfassungsgericht demonstrieren ...



sondern es reicht wenn ein einzelner bzw ein einiger Bürger ...

sich nicht nur individuell bzw speziell beschwert ... sondern auf allgemeine Mißstände hinweist ...



so wie es ... beispielsweise (!) ... wenn der Vater die Kinder verhaut ...

reicht wenn ein(!!) Kind sich beschwert ...



bei der Mutter ... oder wenn die nicht reagiert beim Opa ...

oder wenn der auch nicht reagiert sonst wo in der Familie ...



bei Freunden Bekannten Nachbarn Passanten ...

und wenn die alle nicht reagieren eben beim Notruf ... Krankenwagen Feuerwehr Polizei ...



oder eben direkt beim Bundesverfassungsericht ...

die Nummer von Herrn Voßkuhle ist übrigens 0721 9101 460 ...



