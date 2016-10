Samstag, 22 Oktober 2016 | 42.296

Frankfurter Buchmesse ... eigentlich ja Buch-Händler-Messe ...

wir wissen schon ...

der Islam ist ein Teil Deutschlands ...



der Witz daran ist ...

der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist ein Teil jener Paläste ...



die den Krieg betreiben ...

und mit dem Friedenspreis so tun wollen ...



als wären sie für 'Frieden den Hütten' ...

sich also das Mäntelchen des Friedens nur so umhängen ...



man stelle sich nur mal vor ...

der Carolin Emcke würde das in der ihr sicher ohnehin bevorstehenden schlaflosen Nacht ...



noch bewußt ...

und sie würde morgen den Preis kurzerhand ablehnen ...



denn objektiv kann man sich doch nicht auch noch geehrt fühlen ...

von einer solchen Organisation einen solchen Preis anzunehmen ...



das ist doch alles so paradox ...

daß es wiedermal kaum zu beschreiben ist ...



die Carolin ist angeblich gegen den Krieg ...

fährt aber hin und berichtet darüber ...



und wird dafür nicht schlecht bezahlt ...

von eben jenen ... die den Krieg betreiben ...



und daran ihrerseits so viel verdienen ...

daß sie die Carolin bezahlen und auch selbst gut davon leben können ...









