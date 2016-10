Samstag, 22 Oktober 2016 | 42.296

Kanada stoppt Ceta-Verhandlungen ...

darauf konnte man bisher nur hoffen ...

bzw zuletzt doch konkret mit rechnen ...



daß die Kanadier sich diesen Unsinn ...

mit den Geisteskranken von der Führung des Europäischen Rates allgemein ...



und des Bundesverfassungsgerichts ganz speziell ...

nicht ewig und endlos bieten lassen werden ...



das Problem dabei ist ...

die Kanadier stoppen die Verhandlungen und ziehen sich (friedlich) zurück ...



auch Wladimir Putin wird irgend wann die so genannten 'Verhandlungen' stoppen ...

bzw die Kaffeekränzchen auf dem Sofa von Angela Merkel ... oder so ...



aber das heißt dann nicht friedlicher Rückzug ......

sondern ... zack-zack ... brutalst-möglicher Vormarsch ...



'EU verschäft Ton gegenüber Moskau' ...

heißt es in der Presse ...



das ist ungefähr genau so nicht nur sinnlos und unnütz ..

sondern setzt ganz konkret einen Schadensprozeß in Gang ...



bzw fördert einen Schadenprozeß der doch längst im Gange ist ...

legt eine Lunte an ein schier bodenloses Faß ...



wie wenn ... beispielsweise ... Timothy Garton Ash ...

auf der Buchmesse über Redefreiheit redet ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen