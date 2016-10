Freitag, 21 Oktober 2016 | 42.295

Andreas Voßkuhle übertrifft sich wiedermal selbst ...

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...

ausgerechnet derjenige ... der die Hauptverantwortung trägt ...



für Herstellung / Bestand / Entwicklung ... der verfassungsmäßigen Ordnung ...

bzw dieses unseres demokratischen und sozialen Staates ...



beklagt die Folgen seiner Ignoranz und Arroganz ...

seiner Impertinenz und seiner Abstinenz ...



sienes durch ständiges hartnäckiges nachhaltiges Das-Falsche-Tun ...

das eigentliche Nichts-Tun Verdecken und Vernebeln ...



und warnt (???) ... statt konkret etwas zu tun ...

vor einem Verfall der Demokratie in Europa ...



man muß allmählich die Worte 'man kann nicht so viel fressen wie man kotzen müßte'

wie ein Endlosband laufen lassen ...



dann sagt ausgerechnet der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...

die Verfassungsgerichte müßte die Rechtsgemeinschaft stärken ...



warum verdammt nochmal macht er es denn dann nicht ??? ...

die Ursache allen Übels in Deutschland ! in Europa !! in der Welt !!! ...



ist doch gerade ...

daß speziell das deutsche Bundesverfassungsgericht das eben nicht tut ...



wo gibt es denn gerade in Deutschland ...

in einem hinreichend ernsthaften seriösen qualitativen Sinne ...



eine wirksame 'Opposition' ...

wirkliche freie 'Wahlen' ...



eine 'starke Presse' (???) ... die nicht von noch stärkeren Medien (!!!) ...

ständig und nachhaltig ... mißhandelt und mißbraucht wird ...



wo gibt es denn gerade in Deutschland ...

auch nur ansatzweise und versuchsweise Demokratie ...



die nicht im emtsprechend übertragenen Sinne ...

als reine Kindesmißhandflung gewertet werden muß ...



bzw eben eine 'Recht-sprechung' ...

die sich nicht als glatter Bruch des Rechts und Mißbrauch des Rechts darstellt ???



und dann diese völlig unmöglichen und unsäglichen Kommentare wegen des Brexit ...

oder 'das Verfassungsgericht müßte unabhängig und furchtlos urteilen' ...



da wird ja der sprichwörtliche Hund in der Pfanne verrückt ...

bzw wie die Franzosen sagen ... 'il manque à ce chien que la parole' ...









