Sonntag, 23 Oktober 2016 | 42.297

Frankfurter Buchmesse 2016 ... die Ehrengastmesse ...

ein Lichtblick bleibt ...

2017 ist Frank-reich Ehrengast von Frank-furt ...



und derjenige ... der die Furt benutzte ...

dort was dann Frankfurt genannt wurde ...



um dorthin zu gelangen ...

was dann Frankreich genannt wurde ...



hätte ja auch gewissermaßen umgekehrt sein können ...

Frankfurt an der Seine ... oder so ...



vielleicht renkt sich ja doch alles noch ein bißchen ein ...

bzw 'il faut s'arranger' wie die Franzosen ohnehin sagen ...



es könnte aber auch sein ... daß die letzten Deutschen dann ohnehin auswandern ...

und auch da bietet sich Frankreich als nächstliegend an ...









