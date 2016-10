Samstag, 22 Oktober 2016 | 42.296

Frankfurter Buchmesse 2016 ... die Homosexuelle Buchmesse ...

der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchandels ...

dessen Vorsteherdrüsen anscheinen nicht mehr so richtig funktionieren ...



wird aller Voraussicht nach am Sonntag ca um 11 Uhr in der Frankfurter Paulskirche sagen ...

'wir verleihen den Friedenspreis an Carolin Emcke ... und das ist gut so' ...



es könnte aber auch sein ... daß er sie es nicht dazu kommt ... das zu sagen ...

weil ca um 11 Uhr die Paulskirche brennt ...



so massiv werden die Demonstrationen dagegen sein ...

wenn die Polizei nicht weiträumig die ganze Innenstadt absperrt ...



einschließlich der neu erbauten Altstadt ...

denn diese Verleihung ist mehr als eine mutwillige Provokation ...



wenn Homosexualität nicht mehr nur Kult ist ...

sondern zum System erhoben und erklärt wird ...



und zwar nicht mehr nur in eigener Sache ...

sondern eben von den Trägern eines an sich intakten heterosexuellen Systems ...



dann führt das nicht mehr nur ins Absurde ...

sondern schlichtweg und geradewegs ins absolute Aus ...



Last Exit Buchmesse 2016 ... The Way Of No Return ...

so genannte Unumkehrbarkeit ...



dann fallen die höchste geistige Entwicklung ...

und die absolute Geist-losigkeit (in sich selbst) zusammen ...









