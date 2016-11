Montag, 21 November 2016 | 47.326

Der Politische Film ... Hedis Hochzeit ...

Hedi ist ein Mann ... um das vorweg zu sagen ...

und zwar zwischen zwei Frauen ...



einer die er heiraten soll ...

und für die auch die Hochzeit arrangiert wird ...



und einer die er heiraten will ...

aber ... wie für ein solches Filmdrama üblich ...



natürlich nicht weiß ... wie er sich entscheiden soll

sonst wäre das ja alles nichts ...



richtig ist also ... die Rahmenhandlung für diesen Film ...

ist eine Liebesgeschichte ..,



das ist es aber auch schon ...

denn im übrigen ist der Film ein Stilmittel ...



um im bildlich übertragenen Sinne die zeitgenössische Gesellschaft darzustellen ...

um nicht zu sagen vorzuführen ...



in diesem Falle die tunesische ...

zwischen Tradition und Moderne ...



ein Film von Mohamed Ben Attia ...

der dafür den Silbernen Bären bekam für den besten Debutfilm ...



und mit Majd Mastoura ...

der den Silbernen Bären für den besten Darsteller bekam ...



ein Panorama einer Gesellschaft im Umbruch ...

ein Gleichnis über den Abschied von Traditionen ...



ein Film über die Freiheit ... über Glück und Schmerz ...

Berlinale 2016 ...



Babylon am Rosa Luxemburg Platz beim Schönhauser Tor ...

