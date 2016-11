Sonntag, 20 November 2016 | 46.325

Das Wort der Pfarrerstochter ... und die Gen-Technik ...

die so genannte Politik von Angela Merkel ...

ist umgekehrt das was bei der Gen-Technik passiert ... ungefähr ...



bei der Gen-Technik nimmt man ein Stück Natur und versucht ...

vermeintliche Fehler oder Mängel herauszunehmen ...



obwohl das völlig sinnlos ist ... bzw ein Ding der Unmöglichkeit ...

denn die Menschheit wäre ohne Krankheit und Tod gar nicht überlebensfähig ...



Angela Merkel macht umgekehrt irgend etwas X-Beliebiges Y-Willkürliches ...

also jedenfalls geradezu widernatürliches Künstliches ...



und versucht hartnäckig ... dem Ding Leben einzuhauchen ...

bzw es zum Laufen zu bringen ...



und das geht natürlich erst recht nicht ... bzw tot ist tot toter gehts nicht ...

denn ohne Geburt und Gesundheit ist die Mmenschheit auch nicht überlebensfähig ...



Angela Merkels so genannte Politik ist also vergleichbar der Art und Weise ...

wie in amerikanischen Gefängnissen gelegentlich die Todesstrafe vollstreckt wird ...



das heißt man setzt die Leute stundenlang auf den elektrischen Stuhl ...

vorsichtshalber gibt man ihnen aber auch noch Gift ...



bevor man sie letztlich erschießt ...

und um ganz sicher zugehen auch noch aufhängt ...



