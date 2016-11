Samstag, 19 November 2016 | 46.324

Die Politische Ausstellung ...

Christian Reister ...

und seine Galerie 'Fenster61' ... in Mitte von Berlin ...



Katharina Fitz ...

und ihre Ausstellung 'Urban Gargening Patchwork' ...



'Allmende Kontor' ist eine so genannte Hochbeet-Anlage auf dem Feld der Tempelhofer Freiheit ...

und gilt als eine der größten der Welt ...



ca 300 Beete werden von mehr als doppelt so vielen Gärtnern gepflegt ...

Menschen der verschiedensten Kulturen ... Alters ... sozialem Status ...



jedes 'Bild' besteht aus mehreren hundert Einzelfotos ...

aus einer Höhe von ca 3m fotografiert und dann zum Kunstweerk zusammengefügt ...



die gesamte Serie besteht aus den vier Jahreszeiten ...

klimabewußte Reflexion plus sozialkulturelle Integration ...



29 November 2016 bis 16 Januar 2017 ... Tor Straße 61 ...

www.monat-off-berlin.de ...www.fenster61.de ...



*



Royal Copenhagen ...

Die Großen Manufakturen der Welt ...



das Porzellanikon ... Staatliches Museum für Porzellan ...

freut sich zur Eröffnung dieser Sonderausstellung einladen zu können ...



mit Sjoerd Leeflang ... Global Business Director Royal Copenhagen ...

Per ErikVeng ... Dänisches Kulturinstitut Europa ...



Wilhelm Sieman ... Staatliches Museum Porzellanikon ...

Thomas Miltschus und und Hans-Helmut Schild ... Kuratoren ...



unter anderen mit Ausstellungsstücken wie Hungriger Eisbär ... von 1889 ...

oder Tellern mit Musselmalet-Dekor ... um 1785 ...



Freitag 25 November 2016 um 18 Uhr in 95691 Hohenberg an der Eger ...

www.porzellanikon.org ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... China Buddhismus Asien ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ...









