Dienstag, 18 Oktober 2016 | 42.292

Angela Merkels Stalingrad ...

es ist bereits jetzt absehbar ... daß dieses 'Wir schaffen das' ...

eine ähnlich fatale Funktion in der deutschen Geschichte haben wird ...



wie damals der Kampf um Stalingrad ...

mit ähnlich fatalem Ausgang und Folgen ...



eine Schlacht war verloren ... eine Armee aufgerieben ...

aber letztlich eben der Krieg ... und Deutschland wurde aufgeteilt ...



jetzt werden ... gewissermaßen umgekehrt ...

aus der Fremde Menschen rein-getrieben ...



aber letztlich eben das deutsche Volk verramscht ...

und Deutschland neu gestylt ...



es ist kaum damit zu rechnen ... wie damals bei Hitler ...

daß Angela Merkel das begreift und entsprechend re-agiert ...



das ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß wieder wie damals bei Hitler ...

alle diejenigen ...



die durchaus wissen ... daß sie zur Intervention verpflichtet wären ...

und durchaus auch die Möglichkeiten dazu hätten ...



sich lieber in die Hose scheißen und einfach weiter dumm rumquatschen ...

als wirklich etwas zu tun ...



im Gegenteil ... und an Höchster Stelle ... der Höchste Richter ...

Andreas Voßkuhle ... Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...









