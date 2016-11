Donnerstag, 17 November 2016 | 46.322

Deutsche und ... Juden ...

sind sich wahrscheinlich in den menschlichen Beziehungen an sich ...

auf dieser unserer Erde objektiv am nächsten gekommen ...



das heißt ...

daran ändert selbst der Holocaust nichts ...



die Juden ... das sind ja diejenigen ... die nach wie vor bestreiten ...

daß mit dem Mann am Kreuz eben jeder Jesus Christus gestorben ist ...



auf dem die Deutschen (...) mit der Zeit ...

ihr aktuell praktiziertes Christentum aufgebaut haben ...



mit anderen Worten ... die Juden bestreiten nach wie vor ...

daß sie Jesus Christus umgebracht haben ...



das ist also so ähnlich ... ungefähr ...

wie daß Erdogan den Völkermord der Türken an den Armeniern bestreitet ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...

das Politische Thema ... Mi-gration und Inte-gration ...









