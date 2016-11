Mittwoch, 16 November 2016 | 46.321

Das Politische Buch ... am Bußtag und Bettag ...

Peter Müller ... Ein SpigelBuch ...

'Der Machtkampf ... Seehofer und die Zukunft der CSU' ...



Intrigen ... Selbstzweifel ... Größenwahn ...

ein Blick hinter die Kulissen der CSU ...



und wer wenn nicht Peter Müller ...

er arbeitet seit dem Frühjahr 2016 als Korrespondent in Brüssel ...



und begleitet die Partei und ihr Personal ... ihre Klausuren und Skandale ...

seit mehr als zehn Jahren ...



zunächst für die Welt am Sonntag ... dann für das Handelsblatt ...

und jetzt für den Spiegel ...



er war mit Horst Seehofer im Bierzelt ... mit Ilse Aigner zur Almwanderung ...

mit Markus Söder in seinem Wahlkreis in Nürnberg ...



und die Frage ... wer wird Nachfolger von Horst Seehofer als Partei-Chef ...

ist fast so spannend wie ... wer wird Nachfolger von Joachim Gauck als Bundespräsident ...



DVA Deutsche Verlags Anstalt in der Verlagsgruppe Random House in München ...

www.dva.de ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen T-TIP et CETA et cetera Nachbarn ...

Partnerships Friendships Seaships Fish&Chips ...

das Politische Thema ... Geburtenrate und Demographische Entwicklung ...





