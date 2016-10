Samstag, 15 Oktober 2016 | 41.289

Selbstmord am Kreuz ...

in diesem Fall mit einem T-shirt ...

oder gar als Sympol für T-tip ... ?



daß es einem unter den Bedingungen des deutschen so genannten Rechtsstaats Inhaftierten

gelingt ... sich dann doch noch schnell selbst umzubringen ...



ist aus den Sicht des Betroffenen ...

die objektiv beste Lösung ...



früher sagte das Volk einfach ... quäle nie ein Tier zum Scherz ...

(denn es könnt' geladen sein) ...



heutzutage haben Tiere selbstverständlich 'Rechte' ...

und dürfen in voller Absicht ...



schlimmer als je zuvor gequält werden ...

bloß eben auf der Basis von Gesetzen ...



und wenn dann gar ein Mensch geladen ist ...

mit Sprengstoffgürteln etc ...



dann ist das ... wenn es denn so weit kommt ...

für den deutschen so genannten Rechtsstaat so was wie ein gefundenes Fressen ...



Musterbeispiel ...

was dieser so genannte Rechtsstaat mehr oder weniger aus Jux und Tollerei ...



mit Beate Tschäpe macht ...

ist mit Tierquälerei wirklich nur noch annähernd zu vergleichen ...



und natürlich regen die üblichen Verdächtigen in Politik und Medien ...

sich jetzt wieder wahnsinnig auf ...



wer hat versagt und wer ist schuld ...

wer muß zurücktreten und wer muß entlassen werden etc etc ...



bloß sind diejenigen die sich hinterher immer gleich so aufregen ...

genau diejenigen ...



die sich vorher jahrelang hartnäckig und nachhaltig (!) weigern ...

an der Herstellung halbwegs verfassungsmäßiger Zustände ...



in diesem unserem Lande mitzuwirken ...

und insofern eben die eigentlich Schuldigen sind ...









