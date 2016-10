Mittwoch, 12 Oktober 2016 | 41.286

Kurzweiliges Geschehen beim Bundesverfassungsgericht ...

Mündliche Verhandlung in Sachen CETA ...

die Fachleute sprechen von 'sssita' ...



es geht um so genannte Einstweilige Anordnungen ...

und todernst ... fast ohne die sonst üblichen humoristischen Einlagen ...



beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht ...

mit Anträgen und Beschwerden ... Klagen und Streitigkeiten ...



die von den Beschwerdeführen doch völlig unernst eingereicht wurden ...

und für die das wie vorher schon die Demonstrationen etc ein Riesenspaß ist ...



dennoch ... der Vorsitzende Andreas Voßkuhle zitiert Albert Einstein ...

mit den Worten ...



Alles sollte so einfach wie möglich sein ... aber nicht einfacher ...

entsprechend ist damit zu rechnen ...



das Bundesverfassungsgericht wird die Klagen durchaus ernst nehmen ...

aber nicht ernster ...









