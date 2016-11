Freitag, 11 November 2016 | 45.316

Der Politische Lifestyle von Mutti ...

mit vollem Namen Angela Dorothea engelsgleiches Gottesgeeschenk Sauer Merkel Kasner ...

Bundes-Kanzlerin ... Regierungs-Chefin ... Politische-Führerin ...



*



in dieser hin und wieder oder sagen wir teilweise durchaus lesenswerten Zeitschrift

'chrismon' ... Das Evangelische Magazin' ...



findet sich ein Artikel unter dem Titel 'Auch Irre sind menschlich' ...

auch wenn es manchmal gruselig bzw eben schizophren zugeht ...



Lieselotte Mahler ist Ärztin in einer Psychiatrischen Universitätsklinik ...

und will den Menschen auf ihrer Station freundlich begegnen ...



Angela Merkel ist Politikerin in einem Demokratischen Bundeskanzleramt ...

und weigert sich konsequent ... dem Volk demokratisch zu begegnen ...



sondern läßt ihre Betonköpfe auf die Menschen und Bürger los ...

die dann mehr oder weniger subtil alle Formen von Gewalt einsetzen ...



die Psychiatrie gilt vielfach als gruseliger Ort ...

das ist im Grunde genommen übertrieben ... das ist ein Ort des Friedens ...



Politik gilt vielfach als garstiges Geschäft ...

das ist objektiv weit soweit nicht völlig untertrieben ... da 'herrscht' Krieg ...



herausgegeben von starken Frauen wie Margot Käßmann Irmgard Schwätzer ...

www.chrismon.de









