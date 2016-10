Donnerstag, 13 Oktober 2016 | 41.287

Das Politische Thema ... Integration ...

was ist das überhaupt ... und wie macht man das ... und welche Rolle spielt es ...

gesellschaftlich ... wirtschaftlich ... technisch ... ?



Frau Merkel sagt immer ...

die Leute mit Migrationshintergrund müßten sich hier integrieren ...



erfahrungsgemäß hat Frau Merkel aber keinerlei Vorstellung davon ...

was das egentlich ist ... wovon sie gerade spricht ...



nehmen wir ... zum Beispiel ... Mergers & Acquisitions ...

Merging is Combining ... Acquisition is Adding ...



mit anderen Worten ... Integration kann sein Eingliederung ...

von etwas Kleinerem in ein größeres Ganzes im Sinne von dessen Vervollständigung ...



Integration kann aber auch sein ... die Verbindung ...

zweier bzw natürlich auch mehrerer Dinge ...



unabhängig von deren Qualität und Quantität ...

zu einem neuen Ganzen ... bzw einer neuen anders gearteten Einheit ...



nun wissen wir ja auf Grund unserer christlichen Erziehung und aufgeklärten Bildung ...

daß eine Einheit nicht einfach eine Einheit ist ...



sondern ... aller guten Dinge sind bekanntlich drei ! ...

Einheit ist also Drei-faltigkeit in Drei-einigkeit ...



mit anderen Worten ... unser Staatswesen besteht wie der individuelle Staatsbürger ...

aus Körper ... Geist ... Seele ...



für die Integration heißt das ...

wie integriert sich ein durchaus integrationswilliger Mensch ...



bestehend aus Körper Geist Seele ...

in ein Staatswesen bestehend aus Körper Geist Seele ... ???



nehmen wir ... als Beispiel und der Ein-fachheit halber an ...

ein Russe lebt hier und will sich hier integrieren ...



und er will sich hier informieren ...

das heißt ... er schlägt hier eine deutsche Tageszeitung auf ... oder so ...



und was liest er ?

alles was aus Rußland kommt ist Propaganda ! ...



kein Problem ... denkt er ... schlägt eine russische Tageszeitung auf ...

und was liest er ? ... alles was aus Deutschland kommt ist Propaganda ! ...



das hilft ihm zwar nicht wirklich ...

sich eine halbwegs fundierte Meinung zu bilden ...



aber immerhin ... sagt er sich ...

bin ich hier ein wenigstens halbwegs integrierter freier Mensch ...



das heißt ... ich bin und bleibe im Bereich der Meinungs-Bildung ...

niemand zwingt mich zu einem Meinungs-austausch ...



so wie wenn jemand ... zum Beispiel ...

von seinem Chef zu einem Meinungsaustausch eingeladen wird ...



das heißt ... er geht mit seiner eigenen Meinung rein ...

und kommt mit der Meinung des Chefs wieder raus ...



und zur Meinungsfreiheit gehört dann auch ...

von Lügenprresse zu reden ... hüben wie drüben ...









