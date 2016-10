Dienstag, 11 Oktober 2016 | 41.285

Das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung

heute ich der so genannte Weltmädchentag ...

mit dem die Rechte von Mädchen gestärkt werden sollen ...



es geht also nicht um gleiche Rechte ... wie bei den Frauen ...

sondern um stärkere Rechte ...



wobei ein bißchen unklar bleibt ... gegen wen und oder was eigentlich ...

auch wenn es heißt ... das sei gegen Diskriminierung und Benachteiligung ...



denn Realität ist ...

'Kohls Mächen' ist zur Zeit die mächtigste und stärkste Frau auf der Welt ...



wen und oder was die schon alles gestemmt

da st von Diskriminierung und Benachteiligung keine Spur ... im Gegenteil ...



inzwischen gründen sich Männervereine und Netzwerke ...

wie das heutzutage heißt ...



die mehr Männerrechte fordern und fragen ... wer schützt uns ...

vor Frauen im allgemeinen und Angela Merkel im besonderen ...



und davon abgesehen ... paradox ist ...

dauernd geht es um Hilfe für Frauen und Mädchen etc ...



dauernd sollen deren Rechte angeglichen bzw gestärkt werden ...

obwohl die doch gar nicht das Problem sind ...



denn das Problem sind doch diejenigen ...

die diese doch an sich eindeutig vorhandenen Rechte ständig verletzen ...



denen also durch Abhilfe begegnet werden müßte ... das heißt ...

indem sie besser erzogen gebildet informiert ausgebildet werden müßten ...



an dieser Front ist aber mit Frau Merkel und Frau Merkels Mädchen nicht zu reden ...

wahrscheinlich weil sie selbst keine hinreichende Erziehung und Bildung hat ...



der Internationale Weltmädchentag wurde im Dezember 2011 ins Leben gerufen ...

unter der Bezeichnung 'International Day of the Girl Child ...



entsprechend steht der Weltmädchentag in diesem Jahr unter dem Motto ...

'Express yourself' ...



verantwortlich ist die Kinderhilfsorganisation Plan International ...

bzw eine Untergruppe der AG Mächen und junge Frauen ...



sich informieren und mitmachen an einem vielfältigen Programm ...

auf dem Vorplatz vom Gesundbrunnen Centar kann natürlich jeder ...



ohne Geschlechts- oder Altersbeschränkungen oder sonstige Diskriminierungen ...

und in der Hoffnung ... daß aus dem Denken vielleicht doch auch mal Action wird ...









