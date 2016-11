Donnerstag, 10 November 2016 | 45.315

Das Politische Thema ... Migration und Integration ...

es gibt immer wieder solche Experten ...

die schneiden im Frühjar ...



also dann wenn grad alles wächst blüht und gedeiht ...

bzw sich die Natur verhält wie sich eben Natur verhält ...



die Büsche und Bäume ... Hecken und Sträucher ...

in ihren Gärten und Feldern ... in Wald und Flur ...



verfassungsmäßig gesehen ...

ist das also Ausüben sinnloser hirnverbrannter Gewalt ...



Migration ist im Grunde genommen auch nichts anderes ...

als daß Menschen sich (natürlich) verhalten ...



wie sich Menschen nunmal verhalten ...

wenn es ihnen irgend wo zu eng oder zu ungemütlich wird ...



und dann kommen unsere Oberexperten Merkel und Voßkuhle ...

und wollen die zurück-schneiden bzw schicken (...) ...



und da sind wir eben auch wieder auf der Ebene ...

sinnlos geisteskrank hirnverbrannt verfassungswidrig kriminell ...



