Dienstag, 08 November 2016 | 45.313

Das Kommissionarristische Europa ...

die so genannte Beschäftigungspolitik des EU Parlamentes der Kommission des Rates ...

besteht praktisch nur darin ... sich selbst zu beschäftigen ...



die Frage ... wie man andere Leute beschäftigt oder besser beschäftigt ...

geschweige denn ganz Arbeitslose überhaupt beschäftigt steht nicht im Programm ...



oder ... sich mit der Kanadischen Handelspolitik zu beschäftigen ... auch CETA genannt ...

die Frage einer eigenen bzw eigenständigen Handelspolitik steht nicht im Programm ...



entsprechend und außerdem in dieser Woche die Panama papers ...

die Safety papers ...



die Price volatility papers ...

und die Data protection papers ...



und natürlich die üblichen Committee meetings ...

und die Presidents meetings ... Finnland / Bosnia and Hercegovina ...



*



die Politische Oper ...

das Drama auf der Politischen Bühne ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ..

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



*



dieses Thema Gleichberechtigung ist ein typischer Fall von ...

Alles muß sich ändern damit Alles so bleibt wie es ist ...



das heißt die Frage bzw die Lage der Gleich-be-rechtigung ...

muß derart geändert werden ...



daß diese wundersame Existenz von Frauen ...

nicht nur existenziell als Frau eben bleibt wie sie ist ...



sondern sogar noch qualitativ verbessert ...

also insoweit durchaus auch 'verändert' wird ... !!!



während das Drumherum (!!!) entsprechend verändert ...

und das heißt adäquat angepaßt wird ...



das hat also nichts mit der Quadratur des Kreises zu tun ...

sondern ist ebenso absolut wie konkret möglich



bzw gehört verfassungsmäßig in den Bereich

der Möglichkeiten von Widerstand und (anderer) Abhilfe ...









