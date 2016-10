Sonntag, 09 Oktober 2016 | 40.283

Angela 'die Beutelratte' Merkel ...

die wahrscheinlich deshalb von einer bestimmten species ...

von Partei-etc-Freunden 'Mutti' genannt wird ...



weil sie der Beutelratte ähnlich ...

unvollkommen entwickelte ...



bzw also eigenständig nicht lebensfähige ...

weil mehr oder weniger berufslose Mitarbeiter und Zuarbeiter etc ...



derart 'ernährt' ...

daß sie ihre weitere Entwicklung nur dadurch betreiben ...



daß sie praktisch mit 'Muttis Brust verwachsen ...

und dadurch 'reflektorisch' die Milch von Muttis Denkungsart aufnehmen ...



also ohne nochmals besonderes Zutun geschweige denn Einimpfen seitens Mutti ...

Musterbeispiel ihr so genannter Regierungssprecher ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen