Samstag, 08 Oktober 2016 | 40.282

Angela 'die Ratte' Merkel ...

die zwar immer mir der Flöte rumläuft ...

ihr garstiges politisches Spiel aber nur deshalb betreiben kann ...

sich das so einrichten und ausüben kann wie sie will ...

weil der der Höchste Richter bzw also die Höchste Gewalt im Lande im Staate ...

sich weigert ... ihr die richtigen Flötentöne beizubringen ...

bzw ... soweit er dieses politische Instrument nicht selbst spielt ...

und ja bestimmungsgemäß bzw verfassungsgemäß ja auch gar nicht spielen soll ...

das tun müßte ... was bestimmungsgemäß bzw verfassungsgemäß tun soll...

nämlich eine rechtlich relevante gerichtsnotirische Öffentlichkeit herstellen

zur Erörterung der existenziell wichtigen Fragen der Nation ...







