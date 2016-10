Freitag, 07 Oktober 2016 | 40.281

Das Jahr der Ratte ...

da denkt man gerade noch ... die Türken würden uns übernehmen ...

dabei sinds die Chinesen ... Mergers & Acquisitions ...



da denkt man immer wieder ... Geschichte würde sich nicht wiederholen ...

dabei wiederholt sie sich praktisch tagtäglich ...



selbst die Geschichte vom so genannten Rattenfänger von Hameln ...

ist so aktuell wie kaum etwas anderes ... bloß eben anders ...



vor rund 800 Jahren soll ein 'Spielmann' ...

ebenso erfolgreich wie trickreich sein Unwesen in Hamln betrieben haben ...



Angela Merkel bezeichnet sich selbst immer als Spielfrau ...

als Frau ... die Politik als Spiel betreibt ...



als Frau des politischen Spiels ...

und zu trennen von der Spieler-Frau ...



dieser Spielmann soll damals 130 Kinder aus Hameln entführt haben ...

Angela Spielfrau Merkel führt dagegen Millionen (!) nach Hameln rein ...



an sich natürlich Deutschland ...

aber man muß das wirklich nochmals sagen und ausdrücklich auch nochmals betonen ...



'Millionen ! nach ! Hameln ! rein ! ... um die Dimensionen zu begreifen ...

wie Angela Merkel Land und Leute ... Volk und Staat kaputtmacht ...









