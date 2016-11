Sonntag, 06 November 2016 | 44.311

Das Wort der hysterischen Pfarrerstochter ...

unter anderen der Bundesrat beschäftigt sich mit so genannten Fahrassistenz-Systemen ...

bzw überhaupt mit der Automatisierung von Fahrfunktionen ...



und zwar speziell auch in dem Sinn ...

daß 'der Fahrer' (m/w) jederzeit 'Herr der Lage' bleibt ...



wie das Volk sagt ...

wann wenn wie wo ... es sich demokratisch verhalten darf ...



das ist jetzt auch wieder so eine typisch sinnlose bzw abwegige Spielerei ...

denn was der so genannten Politik dieser Frau Merkel fehlt ...



ist eben genau dieses politische Assistenzsystem ...

das kontrolliert und verhindert ...



daß die Frau Kanzlerin die Dinge automatisch bzw eigendynamisch so laufen läßt ...

wie sie grad kommen ...



ohne auch nur im Geringsten daran zu denken ...

irgend wie mal 'Herr der Lage' zu werden ...



und diese Kontrolle bzw das adäquate Controlling ...

wäre im Sinne der verfassungsmäßigen Abhilfe ...



ganz einfach zu gewährleisten durch Andreas Voßkuhle ...

den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



*



der evangelischen ... lutherischen ... reformatorischen ... Pfarrerstochter ...

das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









