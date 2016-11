Freitag, 04 November 2016 | 44.309

Der Politische Lifestyle der Angelina-Adolfina Merkel-Hitler ...

man stekle sich nur mal ... was passiert ...

wenn die Handwerkskammer oder die Indusrie und Handelskammer ...



die Gewerbebeamten oder die einschlägigen Verbände etc herauskriegen ...

daß ein Maurer eine Bäckerei betreibt oder ein Konditor eine Apotheke ...



oder so ...

nur mal so als Beispiel ...



aber daß Angela merkel hier Politik bzw den Staat betreibt ...

und davon noch weniger Ahnung ...



hat als ein Maurer vom Brötchen backen ...

bzw ein Konditor vom Pillen drehen ...



das stört offensichtlich niemanden ...

weder offiziell noch inoffiziell ... das macht einfach nur Spaß ...

















