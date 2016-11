Mittwoch, 02 November 2016 | 44.307

Das Politische Buch ...

es geht dabei natürlich nicht ums Buch bzw den Inhalt ...

sondern um den Verkauf bzw den Börsenverein des Deutschen Buchhandels ...



und das wiederum ist so ... ungefähr ...

wie mit 'Hol Dir Dein SKY Entertainment Ticket' ...



das heißt ... das Volk wird systematisch verdummt und verarscht ...

und soll dafür auch noch bezahlen ...



politisch gesehen ... zum Beispiel à la Merkel / Voßkuhle ... ist das wiederum so ... ungefähr ...

wie wenn eine Frau erst vergewaltigt wird und dann dafür auch noch bezahlen soll ...



das heißt ... natürlich wird sie nicht höflich bzw rechtlich aufgefordert was zu zahlen ...

sondern sie wird einfach brutal und gesetzlich auch noch ausgeraubt ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Geburtenrate und Demographische Entwicklung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen