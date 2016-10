Donnerstag, 06 Oktober 2016 | 40.280

Angelina und Adolfina ...

das heißt genauer gesagt und damit es wirklich keine Mißverständnisse gibt ...

Angela Merkel und Frauke Petry ... noch genauer gesagt also Adolf Hitler ...



das sieht natürlich immer wieder anders aus ...

das ist ja gerade der Trick an der Sache ...



ist im Prinzip aber gar kein Unterschied ...

im Gegenteil ...



es sieht ganz so aus ... als würde Angela Merkel auf einen Schelmen ...

(mindestens) anderthalb draufsetzen ... wie das Volk so sagt ...



und auch der Rattenfänger von Hameln ... zum Beispiel ...

läßt sich nur im übertragenen Sinne hier heranziehen ...



denn 'die Ratte' ... das ist Angela Merkel ..

und die Frage ist also ...



wer befreit die Bürger und ihre Stadt ...

bzw also das Volk und 'seinen' Staat von dieser Plage ...



wie gesagt ... theoretisch ...

bzw im übertragenen Sinne ...



denn Angela Merkel ist zwar wie sie ist ...

aber sie ist nicht das Problem ...



das entscheidende Hauptproblem idet Andreas Voßkuhle ...

Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



der Höchste Richter im Lande ... und Höchste Repräsentant des Rechts ...

im Sinne der Gerechtigkeit und nicht des Rechtsstaats ...



weil nur bzw ganz speziell eben er institutionell (!!!) verpflichtet ...

in der Position (!!!) ... in der Funktion (!!!) ... ist ...



unter den Bedingungen unserer Verfassung ... das Volk und sein Staatswesen ...

à la Justitia in Betrieb / in Bewegung ... im Fortschritt / in der Balance zu halten ...



und soweit es um Angela Merkel persönlich geht ...

ist auch er das eben ganz allein und persönlich ...



unabhängig davon ... daß beide im Grunde genommen natürlich nicht allein handeln ...

sondern gewissermaßen für ein Syndrom stehen ... wie Aids und Burnout etc ...



das heißt auf der Seite von Frau Merkel hängt natürlich alles dran ...

was ihr zu Diensten und zu Gefallen ist ...



und auf der Seite von Herrn Voßkuhle hängt natürlich alles dran ...

was es an Richterinnen und Richtern bzw also Dritte Gewalt gibt ...



die sich alle durch die Bank weigern ... ebenso hartnäckig wie wirklich blind ...

und nicht nur mit einer Binde vor den Augen ...



die tragende Rolle die sie Kraft ihres Amtes haben ...

nicht nur selbstgefällig zu übernehmen sondern auch wirklich zu spielen ...



und die Verantwortung die sie Dank ihres Amtes haben ...

nicht nur nichtsnutzig zu übernehmen sondern auch wirklich zu tragen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen