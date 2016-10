Samstag, 29 Oktober 2016 | 43.303

Die Politische Ausstellung ...

Tanja Gerken ...

Galerie Gerken in Mitte von Berlin ...



Armin Göhringer ... 'Stamm-Baum'

holzskulpturen ... klangkunst ... tanzperformance ...



bei der Vernissage entlockt der Klangkünstler Wilfried Kirner ...

einer Skulptur von Armin Göhringer melodische Klänge und rhythmische Zyklen ...



die von der Tänzerin Jenny Doell in Bewegungen umgesetzt werden ...

wobei alle Skulpturen der Ausstellung als Inspirationsquelle dieser Performance dienen ...



Helene Bosecker spricht dazu die verbindenden Texte ...

heute um 18 Uhr ...



Ausstellung bis 01 Dezember 2016 ... Linienstraße 217 am Schönhauser Tor ...

www.galerie-gerken.de ... www.galerie-gerken.com ...



*



Alexander Schröder und Thilo Wermke ...

Galerie Neu ...in Mitte von Berlin ...



'grabt tiefer ... ihr schönen ...'

wenn Ihr fündig werden und Euer Heil finden wollt ...



unter anderen mit Anne Collier ... Cerith Wyn Evans ... Yngve Holen ...

Klara Lidén ... Gedi Siboby ... Reena Spauldings ...



04 November 2016 bis 07 Januar 2017 ... Linienstraße 119 abc ...

www.galerieneu.com ...



*



