Paradox ist ...

ein Rechtssystem ein Rechtsverständnis eine Rechtsauffasung ...

bzw also eine Politik nach der so genannte Politische Flüchtlinge ...



hierzulande in einer schier grezenlosen Gefühlsduselei ...

ein gewissermaßen abstraktes Recht kriegen ... ein so genanntes Bleibe-Recht ...



und in den Arbeitsprozeß integriert werden sollen ...

weil wir angeblich nicht selbst genug Arbeitslose haben ...



bzw also Arbeitkräfte brauchen ...

die was wissen und können bzw arbeiten und leisten wollen ...



obwohl diese so genannten Politischen Flüchtlinge ...

eigentlich nichts können und auch nicht arbeiten ...



sondern einfach nur ihre Ruhe haben und beten ...

bzw Landschaft und Leute ... Frieden und Freiheit genießen wollen ...



während so genannte Wirtschaftsflüchtlinge ...

alsoLeute die was können und arbeiten wollen ...



wieder zurück geschickt ...

bzw mit aller ungeteilten Gewalt zurückgebracht werden ...









