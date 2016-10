Freitag, 28 Oktober 2016 | 43.302

Die Freiheit und das Recht ...

und wenn also eine mehr oder weniger zurechnungsunfähige Angela Merkel sagt ...

ich bin die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ...



deshalb habe ich das Recht und die Freiheit ...

hier 'meine' Politik machen zu können ...



ich bin also gewissermaßen 'die Politik' an und für sich bzw die Mutter der Politik ...

dann ist das ... s.o. ... geisteskrank ... kriminell ...



wenn wenn ein mehr oder weniger zurechnungsunfähiger Andreas Voßkuhle sagt ...

ich bin der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



und deshalb habe ich das Recht und die Freiheit ...

hier meine Art von 'Recht-sprechung' machen zu können ...



ich bin also gewissermaßen 'das Recht' an und für sich ...

das personifizierte Recht bzw dieser 'Mister Right' oder wie das heißt ...



dann ist das objektiv ebenfalls ein glatter Mißbrauch des Rechts und der Freiheit ...

bzw ... s.o. ... geisteskrank ... kriminell ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... Islamisten und Sonstwasmisten etc ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









