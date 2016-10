Mittwoch, 26 Oktober 2016 | 43.300

Die Po-litische Hasskriminalität ...

die Fälle von so genannter Hasskriminalität steigen drastisch auf einen neuen Negativrekord ...

speziell die Hasspostings im Internet sind kaum noch zu kontrollieren ...



Hasskriminaltät ... das ist Kriminalität ...

also nicht einfach irgend welche Meinungsäußerungen ...



sondern Straftaten ... die sich gegen politische Einstellungen richten ...

Religion ... Nationalität ... Hautfarbe ... Kleidung ... etc ...



und das paßt natürlich nicht in die Vorstellungen der Bundeskanzlerin ...

die ja dauernd behauptet ...



in Deutschland könne jeder gut leben ...

wie gesagt ... 'jeder' (!) ... sagt sie ...



obwohl sich diese so genannte Hasskriminalität ...

eigentlich gar nicht gegen die politischen Einstellungen irgend welcher Mitbürger richten ...



sondern ganz speziell gegen die politischen Einstellungen der Bundeskanzlerin ...

insbesondere also Diktatur ... Arbeitslosigkeit ...



Verarmung ... Verwahrlosung ... Verunbildung ... Verunsicherung ... Verunrechtlichung ...

Demographischer Wandel bzw keine hinreichende Geburtenrate ... etc etc ...



nun steht diese Entwicklung ... neuesten Erkenntnissen zufolge ...

nicht im Zusammenhang mit der Geisteskrankheit bzw kriminellen Veranlagung ...



speziell des Bundeskanzlerin ...

und oder des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andeas Voßkuhle ...



sondern ist der sprichwörtliche ganz normale natürliche alltägliche Wahnsinn ...

und die Bundesregierung will dagegen auch 'mit aller Entschlossenheit vorgehen' ...



wobei natürlich offen bleibt ... das ist ja gerade Teil des Wahnsinns ...

was sie damit eigentlich meint ...



als Reaktion auf die Verunsicherung der Bevölkerung ...

versichert die Bundesregierung zunächst nur ...



daß sie sich für mehr Toleranz einsetzen wolle ...

und für einen rücksichtasvolleren Umgang mit einander ...



obwohl das Eine mit dem Anderen eigentlich gar nichts zu tun hat ...

ganz unabhängig davon ... daß diese so genannte Hasskriminalität ....



zunehmend überlagert wird ...

von rechtsextremistischer Gewalt und rechtsradikalem Terror ...



*



