Montag, 26 September 2016 | 39.270

Spitzengipfel von Wirtschaft und Politik ...

heute Abend treffen sich die Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft ...

mit den Spitzenvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union ... genannt Präsidium ...



also man kann schon sagen ...

der Elite des politischen wie des wirtschaftlichen Geschehens ...



und wenn man die so sieht ... da fragt man sich wirklich besorgt ...

wieso sind diese Leute eigentlich nicht in der Lage ...



die Geschicke von Land und Leuten ... von Volk und Staat ...

wenigstens halbwegs sinnvoll zu regeln und zu regieren ...



man kann die ja ... so wie sie daherkommen ...

nicht einfach für geisteskrank erklären ...



dann bleibt aber nur die kriminelle Variante ...

und die drängt sich auch geradezu auf ...



wenn man nur mal aktuell an VW oder die Deutsche Bank denkt ...

die sich vor existenzielle Fragen gestellt sehen ...



und da zeigt sich ja ... daß die Leute mutwillig mit höchstem Risiko spielen ...

und völlig ungeniert und sinnlos alles auf eine Karte setzen ... va banque ...



und dann begreift man plötzlich ...

warum auch diese Frau Kanzlerin ohne jede Rücksicht ...



nicht nur Deutschland und die Europäische Union ...

sondern ganz Europa ... das ganze so genannte Abendland ...



auf dieses Spiel setzt ... von dem sie ja selbst immer wieder sagt ...

'Politik ist für mich ein Spiel' ...









