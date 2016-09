Montag, 26 September 2016 | 39.270

Politikschauplätze ... Kriegsschauplätze ...

jetzt sagt der Obama ...

was der Putin in Syrien macht sei Barbarei ...



das ist doch aber alles nichts gegen das ...

was diese dumme Sau Angela Merkel ...



blöde Kuh reicht doch schon längst nicht mehr ...

mit Deutschland macht .. inclusive Europa und dem Nahen Osten ...



und das Schlimmste ist ... daß die gesamte Gesellschaft völlig ungerührt zuguckt ...

und einfach weiter ihre Geschäfte und Profite macht ...



inclusive Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

derjenige dessen verfassungsmäßige Pflicht es wäre zu intervenieren ...



dem aber das Hemd näher ist als der Rock ...

bzw also der Wille von Frau Merkel näher als die Interessen des Volkes ...



was hier passiert ...

läßt sich ungefähr an folgendem Beispiel beschreiben ...



es wurden längst Mittel gegen Aids oder Krebs etc gefunden ...

das Bundesverfassungsgericht läßt sie aber nicht auf den Markt ...



um die eingespielten Behandlungsmethoden und Medikamente ...

bzw deren Akteure und Profiteure nicht zu beeinträchtigen ...



es ist ganz klar so ...

Frau Merkel macht im Verhältnis zu Herrn Putin ...



nicht alles was sie machen könnte und unzweifelhaft auch müßte

geschweige denn im Verhältnis zu Herrn Obama ...



und Herr Voßkuhle macht im Verhältnis zu Frau Merkel nicht alles ...

was er verfassungsgemäß machen müßte ...



als Höchster Richter ... man könnte auch heranziehen als Kirchenältester ...

institutioneller Patriarch ... Aufsichtsrats-etc-Vorsitzender ... etc ...









