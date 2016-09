Montag, 26 September 2016 | 39.270

Das Photographische Europa ...

Europäische Union ist immer ... irgend was jedenfalls ...

der EMOP ... also der European Month Of Photography aber immer nur einen Monat ...



sehenswert ist zum Beispiel wieder die Ausstellung ...

die Marie-Luise Surek-Becker zusammengestellt hat ... mit und für Max Baur ...



Eröffnung ... Donnerstag 29 September 2016 um 19 Uhr ...

Einführung ... Barbara Lauterbach von der Deutschen Gesellschaft für Photographie ...



in Mitte von Berlin ... Tor Straße 93 ... 'Unterwegs' Galerie und Antiquariat ...

www.berlinbook.com ...









