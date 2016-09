Sonntag, 25 September 2016 | 38.269

Sau-dumm ...

- und um Mißverständnissen vorzubeugen ...

wenn eine Frau mit einer derart frechen und impertinenten ...

Brutalität und Rücksichtslosigkeit Deutschland zugrunde richtet ...



inclusive Europäische Union inclusive Ukraine ...

inclusive Europa inclusive das ganze eurasische Rußland ...



inclusive praktisch den gesamten Nahen Osten ...

nicht zuletzt wegen der deutschen Staatsraison ...



inclusive praktisch ganz Afrika ...

nicht zuletzt wegen des Verzichts auf jedwede halbwegs sinnvolle Politik ...



und vom amerikanischen Kontinent ganz zu schweigen ...

nicht zuletzt wegen einer offensichtlchen gravierenden geistigen Inkontinenz ...



dann ist die Bezeichnung 'sau-dumm' eher noch geschmeidhelt ...

nicht zuletzt um damit auch den Schweinen nicht zu nahetreten zu wollen ...



es ist bekanntlich so ... daß der Nutzen von Schweinen ...

sich erst daraus ergibt daß sie geschlachtet werden ...



vom 'Nutzen mehren' dann ganz zu schweigen ...

nicht zuletzt zur Entlastung des Schlachtens von Pferden ...



denn die brauchen wir noch zum Denken ...

nicht zuletzt um bei VW et al das Schicksal des Autos zu lenken ...



im entsprechend übertragenen Sinne heißt das ...

nur wenn diese Frau Merkel endlich 'geschlachtet' wird ...



das heißt ...

wenn der Höchste Richter im Lande sie sich endlich mal zur Brust nimmt ...



und selbst etwas lernt aus dieser Geschichte ...

sich selbst seiner Funktion und seiner Aufgabe als Dritte Gewalt ...



bewußt wird nämlich daß statt gelegentlicher so genannter Rechtsprechung ...

ständige (!) Beobachtung und Kontrolle nötig ist ...



um statt gelegentlicher so genannter Politik ...

ein ständiges (Aus)Üben und Controlling der maßgebenden Zahlen Zahlen Fakten möglich ist ...



bzw Zwecke und Ziele auch tatsächlich umgesetzt und erreicht werden ...

wie insbesondere die Herstellung des demokratischen und sozialen Staates ...



die Herstellung und Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

im Rahmen vonb Menschenrecht und Menschenwürde ...



sowie die Wahrnehmung von Widerspruch und Widerstand ...

bzw den Möglichkeiten von Hilfe und Abhilfe ...









