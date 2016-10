Dienstag, 25 Oktober 2016 | 43.299

Die Politische Oper ...

Angela Merkel hat jetzt auch die Musik entdeckt für ihre Politik ...

es muß ja nicht gleich Bayreuth sein ... am Anfang reicht auch eine Blockflöte ...



noch nicht ganz raus ist ... ob sie auch selbst spielen ...

oder ob sie jemanden auftreiben will der Blockflöte spielen kann ...



'warum Europa eine Republik werden muß' ...

lautete zum Beispiel einer der Buchtitel auf der Buchhändlermesse ...



als ob das die Lösung wäre ... (?)

Deutschland ist(!) eine Republik ... mehr als alles andere ...



aber es ist eben eine Republik von dressierten Affen ...

und das sind wir wieder bei Loriot und seinen dressierten Möpsen ...



mit anderen Worten ... und wie sich eben tagtäglich zeigt ...

ein Leben in dieser Republik ist möglich ... aber völlig sinnlos ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen