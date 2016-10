Montag, 24 Oktober 2016 | 43.298

Der Politische Film ...

nur um das irgend wie an einem Beispiel deutlich zu machen ...

Angela Merkel ist an Körper Geist Seele wie eine geisteskranke emotionslose Kriminelle ...



Frank Walter Steinmeier ist in diesem Körper ...

sowas wie eine völlig sinnloser nutzloser Appemdix ...



nicht mal zur Entzündung fähig ...

daß man ihn wenigstens herausoperieren könnte ...



um bei der Gelegenheit nach zu sehen ...

ob sich vielleicht sonst was im Körper einfach nur verklemmt hat ...



was man korrigieren ...

und dadurch die Dinge wieder richtig zum Laufen bringen kann ...



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Slowakische Ratspräsidentschaft ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ... Wirtschaft und Gesellschaft ...









