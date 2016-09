Samstag, 24 September 2016 | 38.268

ADS das Angela Dumme Sau System ...

das ist aber nicht das eigentliche Problem ...

das Problem ist ...



daß das so genannte Volk sich nicht wehren kann ...

wie zu allen Zeiten und in allen Systemen ...



weil 'das System' ... welches auch immer ...

von so genannten Unbternehmern ...



also denjenigen ... die in der Lage sind ... selbst etwas zu unternehmen ...

und sich eben dadurch gegen Macht und selbst gegen Gewalt ...



gegen das politische Establishment ...

gegen den religiösen himmlischen wenn nicht göttlichen Jetset ...



eben nicht nur zu wehren ...

sondern sich selbst anzupassen und gleichzuschalten ...



und nicht nur einfach mitzumachen im Sinne von Mittätern ...

sondern geradezu umgekehrt zum Täter zu werden ...



und das System nach allen Regeln der Kunst zm eigenen Vorteil ...

durch Lobbyismus und so genannte Beratung etc zu steuern und zu stützen ...









