Samstag, 22 Oktober 2016 | 42.296

Die Politische Ausstellung ... Der Rhein ...

Eine Europäische Flußbiographie ...

Pforte und Tür ... Festung und Grenze ... Brücke und Furt ...



Die ganze Geschichte von Europa liegt in diesem Fluß ...

Victor Hugo ... Der Rhein (Brief XIV) ...



folgenreiche und dramatische Ereignisse aus über 2000 Jahren Kulturgeschichte

von den Römern bis zur Europäischen Union ...



eine Ausstellung der Bundeskunsthalle Bonn ...

in Kooperation mit dem LVR Landesmuseum Bonn ...



bis 22 Januar 2017 ... Museumsmeile Bonn ... Friedrich-Ebert-Allee 4 ...

www.bundeskunsthalle.de ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...

das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ...





