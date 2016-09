Mittwoch, 21 September 2016 | 38.265

Angela Merkel ... und 'ihre' ...

- allgemeine und spezielle Realitäts-Praxis ...

die Frau Kanzlerin würde die Zeit gerne zurückdrehen ...

aber gerade als Physikerin weiß sie natürlich daß das nicht geht ...



da hilft also nur ... die Flucht nach vorne anzutreten ...

und das heißt nicht etwa ...



jetzt bessere bzw professionelle verfassungsgemäße Politik zu machen ...

sondern sie will 'ihre' dilettantische kriminelle Politik jetzt 'besser erklären' ...



es kann also durchaus sein ...

daß es jetzt auch noch den Steffen Seibert trifft ...



denn der war ja bisher speziell dafür zuständig ...

die Politik der Frau Kanzlerin zu erklären ...



und das hat ja nun offensichtlich nicht geklappt ...

bzw mehr Fragen gestellt und offen gelassen als beantwortet und gelöst ...



was auch kein Wunder ist ... wenn man sich das ansieht ...

wie eine so genannte Bundes-Regierungs-Presse-Konferenz abläuft ...



bzw auch sonst das Informationsverhalten des Bundespresseamtes ...

das sich seinerseits kaum erklären geschweige denn entschuldigen läßt ...



etwa mit dem Hinweis ...

daß man schlechte Politik nunmal nicht besser erklären könnte ...









